النمر يُحذر من الأضرار الصادمة للحزن على صحة القلب

النمر يُحذر من الأضرار الصادمة للحزن على صحة القلب

2018/08/15
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر من تأثير الحزن على القلب.

وأوضح النمر في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحزن يؤثر على القلب كثيرًا لأنه يرفع الضغط، ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، كما أنه يتسبب في قلة الأكل، وقلة النوم، وعدم الاهتمام بأخذ الأدوية.

ولفت النمر إلى أن هذه كلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب لذلك استمرار الحزن يهلك المصاب.


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