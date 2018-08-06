النيابة: المدعي يمكنه المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة ولو انقضت الدعوى

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن من حق المدعي المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة، ولو انقضت الدعوى الجزائية العامة.

وأضافت النيابة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أنه “إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

ولفتت النيابة إلى أن هذا بحسب المادة 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.