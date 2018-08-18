النيابة تجند 174 موظفًا عبر 5 مكاتب إشرافية و33 مقرًّا لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة جندت لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 174 موظفًا من منسوبيها يقدمون أعمالهم عبر 5 مكاتب إشرافية، و33 مقرًّا لمباشرة التحقيق في المشاعر المقدسة في القضايا المحالة لها من جهات الضبط المعنية، وإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة فيها والرقابة على جميع دور التوقيف بالمشاعر والإشراف على تنفيذ الأحكام فيها، وذلك في سبيل القيام بدورها المنوط بها خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ونوه النائب العام خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام بعد جولة تفقدية قام بها مساء اليوم لمتابعة آخر استعدادات النيابة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة برفقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان ورئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ أحمد الوردي، بما توليه القيادة الرشيدة من عناية كاملة واهتمام بالغ بحجاج بيت الله الحرام، ورعاية سكينتهم وحفظ أمنهم وبما توفره من إمكانات عالية ومتطورة مواكبة لرؤية 2030 أسهمت في تسهيل أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر ومرونة.

وأشار إلى دور رجال الأمن في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أهمية احترام وتقدير أدوار رجال الأمن الذين أنيط بهم توفير الأمن للحجاج وخدمة زوار بيت الله الحرام، وأن من يعتدي على رجل الأمن متجاوزًا الأنظمة والتعليمات في ذلك سواءً باللفظ أو بأي شكل من الأشكال المحظورة فإن النيابة العامة ستطبق بحقه جميع الإجراءات النظامية بكل حزم.

وأوضح المعجب أن القضايا المخلة بالأمن لن يتم التهاون والتساهل فيها، مبينًا أنه في حال القبض على المتهم يتم التحقيق معه والبدء بجميع الإجراءات فورًا، وإن كان الأمر يستدعي التوقيف فيتم إيقافه، أما الجرائم غير المستوجبة للتوقيف فإن النيابة العامة تتعامل معها بسرعة تامة ودقة متناهية ليتمكن الحاج من أداء حجه بيسر وسهولة، وإن كان هناك حقوق خاصة فيتم استكمالها بعد انتهاء أعمال الحج بإعادته وفق الطرق الطبيعية في هذا الجانب لاستكمال وإنهاء القضية.

وأهاب الشيخ المعجب بالحجيج إلى أداء حجهم والتفرغ التام للقيام بما فرضه الله عليهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومحاسنها الغراء، واتباع التعليمات والأنظمة في هذا الصدد، سائلًا الله أن يتقبل الله من الحجاج حجهم ويشكر سعيهم ويجيب دعاءهم، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- من الطاقات البشرية والإمكانات المادية التي تفوق المتوقع خدمة لضيوف الرحمن والزخم غير المحدود من التطور والتجدد الملائم والميسر لهذه الشعيرة المباركة.

وسأل معاليه الله تعالى في ختام اللقاء أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم ويسددهم لما يحبه ويرضاه.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد استهل الجولة بزيارة لمقرات النيابة العامة في منى، ثم توجه لمقر إدارة التحريات والبحث الجنائي بمجر الكبش، واطلع على ما يضمه من أقسام وأنظمة تقنية، إلى جانب ما يقدمه من مهام ودور بارز خدمة لضيوف الرحمن، تلا ذلك زيارة مقرات النيابة العامة في عرفة، ومقرات النيابة العامة في مزدلفة، كما تضمنت الجولة زيارة مقرات النيابة العامة الإشرافية في المشاعر، وأشرف معاليه على كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة في هذا الشأن.

وحث الجميع على أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم بأكمل وجه والسرعة في الإنجاز مع الدقة في العمل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في خدمة ضيوف الرحمن من أجل إنهاء الأعمال المنوطة بهم وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللذين سخرا إمكانات هذه البلاد المباركة المادية والبشرية من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة لهم لتأدية مناسكهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني.