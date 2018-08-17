النيابة تحذر من حملات الحج الوهمية: احتيال مالي وجريمة كبرى

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، أن جرائم الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بمشروع كاذب كحملات الحج الوهمية، من قضايا الاحتيال المالي المدرجة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وفي سياق متصل، قالت النيابة العامة: إنها تواصل بكافة فروعها ودوائرها بمناطق ومحافظات المملكة أعمالها ومهامها في إجازة عيد الأضحى المبارك للنظر في القضايا المستعجلة وقضايا السجناء.