النيابة: يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المسكن في 3 حالات

المواطن - الرياض

شددت النيابة العامة على أنه لا يجوز الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.

وأضافت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المسكن في الحالات التالية: “طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه”.

وأكدت النيابة في تغريدة أخرى ضرورة صيانة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم لأنها واجبة، وتشمل حرمة الأشخاص: (جسده وملابسه، وماله، وما معه من أمتعة أو أجهزة).