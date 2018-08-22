الهاتف المجاني للشؤون الإسلامية يستقبل مئات الآلاف من اتصالات الحجاج

المواطن - واس

استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.

وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل الشيخ سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها نحو 90 شيخًا من كبار العلماء والمشايخ المختصين في الإفتاء ونخبة من الدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.

وأفاد الشيخ المالكي بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة، إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.