الهرم الأكبر يندفع نحو الأرض بسرعة هائلة

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يعبر الكويكب “2016 إن إف 23″، المندفع بسرعة 9 كيلومترات في الثانية، الغلاف الجوي للأرض أو يمر بمحاذاته فجر الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه سيمر بالقرب من الأرض، ولن يترتب عليه أخطار، إلا أن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صنفته ضمن الأجرام السماوية الخطيرة على الأرض.

وتصنف “ناسا” الكويكب “إن إف 23” على أنه جرم من كويكبات “أتن”، وهي مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض، التي سميت نسبة إلى أول كويكب اكتشف منها وهو الكويكب “2062 آتن”.

ويعد هذا الكويكب من الكويكبات كبيرة الحجم نسبيًّا، وهو أكبر قليلًا من هرم خوفو، الهرم الأكبر بين أهرامات الجيزة، في مصر، حيث تُقدر ناسا قطره بحوالي 160 مترًا.