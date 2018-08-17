الهزاع اتفاقي حتى عام 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تمديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، هزاع الهزاع حتى عام 2023.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على “تويتر”، صورًا أثناء توقيع هزاع الهزاع على العقود، وأكد أن مجلس الإدارة مدد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لعامين إضافيين إلى الثلاثة أعوام المتبقية من عقد، ليصبح اتفاقيًّا حتى عام 2023.

ولفت المهاجم هزاع الهزاع الأنظار إليه بشدة في منافسات الموسم الرياضي الماضي، لقدرته التهديفية والبدنية المميزة، وتم استدعاؤه إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المشاركة في بطولة خليجي 23.

ومن جانبه، أشار رئيس نادي الاتفاق، خالد الدبل، على حرص مجلس الإدارة على استمرار اللاعبين المميزين والحفاظ على استقرار الفريق، مؤكدًا أن هزاع الهزاع من أبناء النادي المخلصين، وأثبت تميزه طوال فترة تواجده مع الفريق.