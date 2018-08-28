الهلاليون في راحة اليوم .. ونجومه يحضرون حفل التدشين

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، إراحة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من التدريبات اليوم الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر، أن جيسوس فضل إراحة عناصر الهلال من التدريبات اليوم؛ نظرًا لحضور بعض من نجوم الفريق لحفل تدشين الدوري السعودي والذي يُقام مساء اليوم في مدينة جدة.

يذكر أن نادي الهلال سيدافع عن لقبه كحامل لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة نادي الفيحاء يوم الجمعة المقبل.

كذلك يرغب نادي الهلال في أن يفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، بعد الفوز به في آخر موسمين تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز والذي يُدرب حاليًّا نادي الاتحاد.

وكان جورجي جيسوس تولى تدريب نادي الهلال في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل عن تدريب الزعيم بعد التتويج ببطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي.

يذكر أن نادي الهلال كان فاز على نادي الشباب العماني بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من صفوف نادي جالطة سراي التركي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.