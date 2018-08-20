الهلاليون في راحة حتى الخميس .. والعودة الجمعة

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، إعطاء نجوم الزعيم راحة من التدريبات حتى الخميس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن لاعبي نادي الزعيم سيعودون إلى تدريبات الفريق يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة.

ويذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، كما فاز النادي الهلالي يوم السبت الماضي، بلقب السوبر السعودي بعد الفوز على نادي الاتحاد في بريطانيا بهدفين مقابل هدف.

ووصلت بعثة الهلال بالأمس قادمة من مدينة لندن البريطانية، وذلك بعد التتويج بلقب السوبر السعودي.

ويذكر أن النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري شارك في مباراة الهلال والاتحاد، في أول مباراة رسمية مع الزعيم قادمًا له من صفوف نادي العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للتتويج بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، كما يأمل الزعيم في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والذي غاب عنه في الموسم الماضي.

وجاء المدرب جورجي جيسوس لتدريب نادي الهلال في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل عن تدريب الهلال بعد التتويج بلقب دوري المحترفين في الموسم الماضي.

تعاقد الهلال في فترة الانتقالات الصيفية مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.