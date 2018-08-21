الهلال الأحمر يباشر 5000 حالة يومي التروية وعرفات

المواطن - المشاعر المقدسة

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي في يومي التروية وعرفات قرابة 5000 من ضيوف الرحمن في نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة، منها 1739 حالة تم نقلها إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، و3228 حالة عولجت في مواقعها.

وقدمت الفرق الإسعافية والطبية في مكة المكرمة خدماتها الطبية لأكثر من 4316 حالة توزعت ما بين العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى؛ منها 2846 حالة تلقت الرعاية الطبية في مواقعها، بينما نقل إلى المستشفيات أكثر من 1470 حالة أخرى، بحسب وكالة “واس”.

وعالجت الفرق الطبية خلال يومي التروية وعرفة أكثر من 1342 حالة في العاصمة المقدسة، و982 حالة في مشعر عرفات و632 حالة في مشعر مزدلفة وأكثر من 862 حالة في مشعر منى، وكذلك قرابة 250 حالة في المسجد الحرام.

كما باشرت الفرق الإسعافية في المدينة المنورة خدماتها الإسعافية لأكثر من 651 من ضيوف الرحمن، توزعت ما بين المسجد النبوي والطرق المؤدية للمدينة، منها 269 حالة تم نقلها إلى المستشفى و382 حالة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في مواقعها.