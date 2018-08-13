الهلال الأحمر يدعم مراكزه الإسعافية استعدادًا لموسم الحج

المواطن - الرياض

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض استعداداتها لموسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تدعيم المراكز الإسعافية التي تخدم الحجاج سالكين الطرق لمكة المكرمة وتمر بمنطقة الرياض، كما استعدت الهيئة لإجازة عيد الأضحى والاحتفالات المصاحبة لها من خلال تدعيم مناطق الاحتفالات التي ستقام سواء في مدينة الرياض أو المحافظات التابعة لها.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، استعداد الهيئة والمراكز الإسعافية للحجاج المتجهين لمكة المكرمة من خلال مرورهم بمنطقة الرياض وتقديم الخدمات الإسعافية والدعم الكامل في نطاق عمل الهلال الأحمر، بحسب وكالة “واس”.

وقال: “إن الهيئة بالمنطقة تواكب كل الأحداث والاحتفالات بمناسبة إجازة عيد الأضحى من خلال العمل على مدار الساعة لراحة زوار مدينة الرياض ومحافظاتها من خلال خدمات الإسعاف التي تقدمها الهيئة”.