الهلال الأحمر يسعف أكثر من 4 آلاف حاج في مكة والمدينة والمشاعر

المواطن - واس

قدمت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي خدماتها الإسعافية لأكثر من 4356 من ضيوف الرحمن، في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال الخمسة أيام الماضية.

ونقلت فرق الهلال الأحمر 1666 حالة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما عولجت 2690 حالة في مواقعها، كما عالجت الفرق الإسعافية في مكة المكرمة أكثر من 2794 حالة، توزعت ما بين المسجد الحرام والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى، منها 1734 حالة عولجت في مواقعها، و1060 حالة تم نقلها إلى المستشفيات القريبة.

وقدمت الفرق الإسعافية في منطقة المدينة المنورة خدماتها الإسعافية لأكثر من 1562 من ضيوف الرحمن، توزعت ما بين المسجد النبوي والطرق المؤدية للمدينة ومطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي، منها 606 حالة تم نقلها إلى المستشفى و956 حالة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في مواقعها.