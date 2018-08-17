الهلال ضد الاتحاد .. العميد يتسلح بخبرة دياز

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي المُقرر إقامتها، مساء السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.

وتعول جماهير العميد كثيرًا على خبرة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في حسم مباراة الهلال ضد الاتحاد لصالح فريقها، نظرًا لتجربته السابقة المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، قد نجحت في التعاقد مع رامون دياز، شهر مايو الماضي، وسط طموحات كبيرة بعودة النمور إلى منصات التتويج تحت قيادته، على أن تكون البداية في مباراة الهلال ضد الاتحاد بكأس السوبر السعودي.

وأُقيل الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الزعيم، شهر فبراير الماضي، بعد الظهور بمستوى سيئ في دوري أبطال آسيا، ليعود مُجددًا إلى الدوري السعودي عبر العميد، وستكون أولى مواجهاته ضد فريقه السابق خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد في لندن.

وقاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الزعيم إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسمين متتاليين، وتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل أن تكون بطولته الرابعة في المملكة مع العميد من خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد في السوبر السعودي 2018.

واستعد العميد والزعيم بشكل جيد لمباراة الهلال ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي 2018، حيث أقام كل منهما معسكرًا في النمسا، أملًا في الظهور بمستوى مميز في هذه البطولة بشكل خاص، وللاستعداد بالشكل الأمثل لمنافسات الموسم الجديد بشكل عام.