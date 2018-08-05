الهلال .. لا يخشى The Mission Impossible

المواطن - محمد سمعه

أقام نادي الهلال معسكرًا تحضيريًّا للموسم الجديد في دولة النمسا، حيث استفاد منه الزعيم بشكل كبير استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد في مباراة السوبر السعودي.

ويذكر أن مباراة الهلال والاتحاد تُقام في الثامن عشر من شهر أغسطس في مدينة لندن ببريطانيا، حيث من المتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير للقاء.

وقبل المدرب البرتغالي جورجي خيسوس وجميع عناصر الهلال المهمة المستحيلة، وهي ضرورة التألق وتقديم أداء فني مميز مع الظفر بلقب السوبر السعودي، لطمأنة الجماهير الهلالية على أداء الفريق قبل خوض مباريات الدوري السعودي نهاية الشهر الجاري.

ويريد الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بلقب الدوري موسمي 2016- 2017 و2017- 2018.

وفي حال فاز الهلال بلقب السوبر، فستكون انطلاقة قوية ودفعة معنوية مميزة، وذلك من أجل أن يتحرك الزعيم ويدافع عن لقبه في بطولة الدوري.

تعاقد الهلال مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو مهاجم منتخب بيرو في فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز الصفوف الهجومية.

وكان نادي الهلال خسر لقب السوبر السعودي في عام 2016، لصالح النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة كانت أقيمت على ملعب كرافين كوتاج في مدينة لندن البريطانية.

ستكون مباراة الهلال والاتحاد مواجهة خاصة للمدرب رامون دياز المدير الفني للعميد، والذي سيواجه فريقه السابق، الهلال.

ساهم رامون دياز في فوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017- 2018، قبل إقالته وتعيين مواطنه خوان براون.