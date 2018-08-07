الهلال مرعب

المواطن - محمد سمعة

بات نادي الهلال قريبًا للغاية من التعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف نادي العين الإماراتي.

وإذا نجح نادي الهلال في التعاقد مع عموري، فإن فريق الهلال سيكون مرعبًا وقويًا وسيضمن ولو بنسبة كبيرة الحصول على البطولات في الموسم المقبل.

وكان الزعيم نجح في ضم اللاعب البيروفي أندري كاريلو مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي السابق، ولاعب منتخب بيرو والذي تألق في كأس العالم 2018.

ومع تواجد عموري وأندري كاريلو بجانب السوبر البرازيلي كارلوس إدواردو فإن خط هجوم الهلال سيكون ناريًا، كما سيكون قادرًا على صناعة وتسجيل الكثير من الفرص التهديفية.

كما أن الزعيم يستعد حاليًا وبمنتهى القوة لمواجهة نادي الاتحاد في مباراة السوبر السعودي والتي من المقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018 برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

كما أن الزعيم كان خسر نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017، أمام نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

يرغب الزعيم في الموسم الجديد وتحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي خيسوس والذي تولى المسؤولية في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.

لم ينجح الهلال في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن ودع المسابقة من دور الستة عشر.