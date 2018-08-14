الهلال يتحمل ولا يشكو

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الهلال مباراة السوبر السعودي، يوم السبت المقبل، ضد نادي الاتحاد وعينه على التتويج باللقب من أجل إرضاء جماهيره قبل انطلاق الدوري السعودي للنجوم في موسمه الجديد 2018- 2019.

ويعلم نادي الهلال أن مصيره هو دائمًا التتويج بالبطولات وتحمل الضغوطات، خاصة أن الزعيم واحدًا من أعرق الأندية السعودية والآسيوية على مر التاريخ.

وسيضع المدرب البرتغالي جورجي خيسوس التشكيلة المثالية للزعيم، خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل التألق وإمتاع الجماهير.

ولا يفكر جمهور الهلال في الموسم الجديد إلا في التتويج بالبطولات والفوز بالثنائية، بعد الفوز بلقب السوبر السعودي في الموسم الجاري.

وكان المدرب جورجي خيسوس تولى مهمة تدريب نادي الهلال في صيف العام الحالي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل عن النادي الهلالي بعد المساهمة في تتويج فريق العاصمة بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

تعاقد الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع النجم البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، كما ضم الزعيم النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد ستُقام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، حضور جماهيري كبير لمباراة الهلال والاتحاد على الرغم من إقامتها خارج أراضي المملكة.