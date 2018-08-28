الهلال يحلم بإنجاز الشباب والاتحاد

المواطن - طارق سعد

يخوض الهلال حامل اللقب في النسختين الماضيتين تحدياً هاماً عندما تنطلق منافسات الدوري السعودي للنجوم بعد غد الخميس، حيث بات على مقربة من معادلة الرقم اللافت لكل من الشباب والاتحاد في تحقيق لقب الدوري 3 مرات على التوالي .

وكان الشباب هو صاحب الأولوية عندما حقق الدوري في ثلاث نُسخ متتالية ، مواسم 91/92 – 92/93 – 93/94 بتغلبه توالياً في المباراة النهائية على كل من النصر والاتفاق والهلال ( بركلات الترجيح )، حيث كان لقب الدوري يحسم بنظام المربع الذهبي والمباراة النهائية.

كما أن الاتحاد حظي بشرف الاحتفاظ باللقب لثلاث مرات على التوالي مواسم 98/99 – 99/2000 – 2000/2001 بفوزه على الأهلي مرتين وأخيراً النصر .