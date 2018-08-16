الهلال يخشى ذكريات 2016 الأليمة

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال خلال يومين من الآن لمواجهة نادي الاتحاد لتحديد بطل السوبر السعودي في افتتاح موسم 2018-2019.

ومن المنتظر إقامة مباراة الهلال والاتحاد على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية، حيث تُقام المباراة يوم السبت الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وقبل مواجهة الاتحاد، يخشى نادي الهلال من تكرار سيناريو عام 2016 المرير، حيث خسر الزعيم لقب السوبر السعودي لصالح النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس سيركز على إنهاء الهجمات والتي ستتاح لنادي الهلال من أجل تسجيل الأهداف مبكرًا وقتل المباراة لصالحه.

وقبل إقامة مباراة السوبر، كان نادي الهلال اعتذر عن خوض مباراة السوبر المصري السعودي والتي كان من المقرر إقامتها في الثامن من نوفمبر المقبل، وذلك بسبب عدم تأكيد الموعد من قبل النادي الأهلي المصري.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس جاء لتدريب نادي الهلال في صيف العام الحالي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل عن الزعيم وذلك بعد فوز الهلال بالدوري السعودي في الموسم الماضي.

ومن المتوقع مشاركة النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري في مباراة الاتحاد، بعد انضمامه لنادي الهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.