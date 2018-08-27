الهلال يسير بثبات نحو العالمية

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، للسير على خُطى الأندية العالمية لتطوير الزعيم بأفضل شكل ممكن سواء من حيث التعاقدات المميزة أو الاهتمام بالفئات السنية المختلفة.

وتوصل مجلس إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع طاقم فني برتغالي بقيادة المدرب كوستا ميغوينس كوريا، لقيادة فريق الزعيم ب لكرة القدم، على أن يتم التوقيع خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لحساب الأزرق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ونجح في التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، وعقد العديد من الصفقات العالمية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبدو أن وجود جورجي جيسوس دفع مجلس الإدارة لتكرار التجربة مع الهلال ب، أملًا في تطوير مستوى اللاعبين؛ واستفادة الفريق الأول لكرة القدم بهم بعد ذلك.