الهلال يصل برمنغهام.. وشكوك حول مشاركة عطيف والفرج في السوبر

المواطن - طارق سعد

وصلت فجر اليوم بعثة الهلال إلى برمنغهام (تبعد عن لندن 160 كلم) استعداداً لخوض لقاء كأس السوبر ضد الاتحاد في لندن يوم 18 من الشهر الجاري.

وكان في استقبال البعثة المنسق الهلالي فهد المديد، وتقرر إغلاق التدريبات حتى موعد المباراة التي ستقام السبت على ملعب QPR.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ثلاثي المحور عبدالله عطيف وسلمان الفرج وعبدالملك الخيبري بسبب الإصابات، حيث يُعد سلمان الفرج أقل المتضررين وستتحدد مشاركته في السوبر خلال اليومين المقبلين.

كما سافر مع البعثة الهلالية المهاجم الفنزويلي ريفاس الذي بات من المؤكد الاستغناء عنه بعد لقاء السوبر.