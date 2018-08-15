الهلال يعتذر عن السوبر السعودي المصري

المواطن - الرياض

أصدر نادي الهلال بيانًا رسميًّا أبدى فيه اعتذاره عن لعب مباراة السوبر السعودي المصري؛ بسبب عدم تأكيد الموعد المقرر، وهو الثامن من نوفمبر.

وكان من المقرر أن يخوض بطلا الدوري في السعودية ومصر لقاء السوبر لأبطال الدوري في البلدين.

وبيّن الهلال اعتزازه بالمشاركة في البطولات الأخوية مع الأندية المصرية، إلا أن التأخير في حسم الموعد المقرر من شأنه إرباك تحضيرات الفريق للمرحلة القادمة.