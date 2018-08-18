الهلال يفوز بالسوبر على حساب الاتحاد

المواطن - واس

تُوج فريق الهلال لكرة القدم بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بفوزه على الاتحاد 2- 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب QPR في مدينة لندن البريطانية.

وسجل لنادي الهلال في المباراة كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفنزويلي جيليمن ريفاس، بينما سجل لنادي الاتحاد اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

يذكر أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تُوج بلقب السوبر السعودي كأول بطولة يفوز بها مع الزعيم منذ أن تولى تدريب الفريق في صيف العام الحالي خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان بروان.