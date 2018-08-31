الهلال يُسجل الأول.. وسالم الدوسري يتعرض للطرد

المواطن - مروة نبيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل الهدف الأول في شباك الفيحاء، عن طريق اللاعب محمد كنو، من ركلة جزاء حصل عليها محمد البريك في الدقيقة 76.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري قد تعرض للطرد قبل هدف فريقه بـ3 دقائق فقط، ليلعب الفريقان بـ10 لاعبين بعد حصول لاعب الفيحاء عمر العودة على بطاقة حمراء في الدقيقة 63.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للحفاظ على تقدمه أمام الفيحاء، من أجل حصد أول ثلاث نقاط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.