الهلال يُسجل الثاني والاتحاد يرد سريعًا ويُقلص الفارق

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من تسجيل الهدف الثاني في مباراة السوبر السعودي في شباك نادي الاتحاد، عبر النجم الفنزويلي جيليمن ريفاس، في الدقيقة الثانية والستين من عمر اللقاء بطريقة جميلة.

وحاول نادي الاتحاد تقليص الفارق بعد ذلك، حيث نجح اللاعب المغربي كريم الأحمدي في تسجيل الهدف الأول للعميد في الدقيقة السادسة والستين بعدما ارتطمت الكرة بدفاع الهلال لتخدع الحارس العماني علي الحبسي.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد كان انتهى بتقدم الزعيم بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

ويسعى نادي الهلال للفوز بلقب السوبر السعودي في افتتاح موسم 2018- 2019، لتكون أول بطولة يحصل عليها المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

أما المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فلم يفقد الأمل ويتمنى أن يسجل فريقه الاتحاد الهدف الثاني أملًا في وصول المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن الهلال فاز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما تُوج نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي على حساب نادي الفيصلي.

وكان اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري شارك في لقاء الهلال والاتحاد، وهو اللقاء الأول له مع الزعيم بعد انتقاله للأزرق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي العين الإماراتي.