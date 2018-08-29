الهلال يُطارد ما فوق الـ47

المواطن - محمد سمعه

ركز نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على تدعيم الزعيم ، بصفقات قوية ومن العيار الثقيل وذلك من أجل المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الجديد.

ومن المنتظر انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 بداية من الخميس الموافق ال30 من أغسطس بثلاث مباريات.

ونجح الهلال في تسجيل 47 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، مما تسبب ذلك في وضع الزعيم في قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف حيث تواجد الهلال في المركز الثاني خلف النادي الأهلي والذي أحرز 59 هدفًا.

ويطمح الزعيم لتسجيل أكثر من 47 هدفاً في الدوري السعودي في موسمه الجديد، خاصة أن الخط الهجومي للزعيم قوي للغاية ويملك لاعبين على أعلى مستوى مثل الفرنسي بافيتيمبي جوميز والبيروفي أندري كاريلو والإماراتي عمر عبد الرحمن.

وكان الزعيم تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي تحت قيادة المدربين الأرجنتينيين رامون دياز وخوان براون، حيث رحل دياز عن الهلال بعد إقالته وأكمل براون المسيرة حتى نهاية الموسم.

وتعاقدت إدارة سامي الجابر مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليتولى تدريب الهلال في شهر يونيو الماضي، أملًا في استكمال المسيرة المميزة والتي حققها الزعيم في آخر سنتين.

وكان سامي الجابر جاء وتولى رئاسة نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد والذي أعلن رحيله عن رئاسة الزعيم بعد التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.