الهلال VS الأندية العمانية .. اكتساح أزرق

المواطن - طارق سعد

بفوزه اليوم على الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية، أضاف الهلال إلى رصيده الفوز الـ12 على خصومه من عمان في مختلف البطولات الخليجية والعربية والآسيوية.

وقبل لقاء الشباب العماني، فاز الهلال في مواجهة الأندية العمانية 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

الخسارة الوحيدة للهلال كانت أمام فنجاء عام 1989 بالبطولة الخليجية، وخسرها بهدف نظيف، ومن وقتها لم يتلقَّ أي هزائم أخرى أمام الفرق العمانية بمختلف البطولات.

ويعتبر هدف محمد البريك الهدف الـ28 للاعبي الزعيم في شباك الأندية العمانية.