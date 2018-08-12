الهلال VS الأندية العمانية .. اكتساح أزرق

الهلال VS الأندية العمانية .. اكتساح أزرق

2018/08/12
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1760
0
طباعة
المواطن - طارق سعد

بفوزه اليوم على الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية، أضاف الهلال إلى رصيده الفوز الـ12 على خصومه من عمان في مختلف البطولات الخليجية والعربية والآسيوية.

وقبل لقاء الشباب العماني، فاز الهلال في مواجهة الأندية العمانية 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

الخسارة الوحيدة للهلال كانت أمام فنجاء عام 1989 بالبطولة الخليجية، وخسرها بهدف نظيف، ومن وقتها لم يتلقَّ أي هزائم أخرى أمام الفرق العمانية بمختلف البطولات.

ويعتبر هدف محمد البريك الهدف الـ28 للاعبي الزعيم في شباك الأندية العمانية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم