الهيئة تشكل غرفة عمليات لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة

المواطن - مكة المكرمة

تفقّدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراكزها التوجيهية المشاركة في الحج من خلال غرفة عمليات ميدانية تعمل على مدار الساعة عن طريق النقل الحي المباشر والاتصال اللاسلكي مع تلك المراكز بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج في القصيم عبر 43 مركزًا توجيهيًّا ونقطة توزيع، من خلال غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات وأجهزة التواصل.

وصدر توجيه الرئيس العامّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بإنشاء غرفة عمليات ميدانية بحمى المشاعر تحمل أعلى المواصفات التقنية لنقل البث الحي من مواقع المراكز التوجيهية، وتبقي أفراد تلك المراكز على تواصل مباشر مع القيادات الميدانية الذين يباشرون المتابعة والتوجيه أولًا بأول وعلى مدار الساعة.

ويدير غرفة العمليات عددٌ من الآمرين المناوبين الذين يتولون التوجيه المباشر من خلال المتابعة اللحظية للمراكز التوجيهية، ويتولون مهمة التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار تطوير الرئاسة لأعمالها وبرامجها في الحج لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 230 وبرنامج التحول الوطني 2020.