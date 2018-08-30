الوحدة والحزم يتعادلان سلبيًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الوحدة والحزم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الوحدة والحزم هز الشباك، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة الأولى بالتعادل السلبي.

وواصل لاعبو الوحدة والحزم فض اشتباك التعادل السلبي في الشوط الثاني من المباراة، ولكن لم تفلح محاولاتهم؛ لتنتهي المواجهة بدون أهداف، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

واحتل الوحدة والحزم المركزين الرابع والخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطة لكل منهما.