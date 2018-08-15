الوزير بنتن: الملك يحرص على السؤال عن أحوال الحجاج في كل اجتماع

المواطن - مكة المكرمة

شدد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص دومًا في كل لقاء واجتماع على السؤال عن أحوال الحجاج والمعتمرين.

وأضاف بنتن خلال ندوة الحج الكبرى بفندق هيلتون مكة تحت شعار “شرف الزمان والمكان.. في طمأنينة وأمان” أن جميع العاملين بوزارة الحج والعمرة يخدمون الحجاج باسم الوطن.

وأشاد وزير الحج والعمرة بدور كبار علماء ومفكري وأدباء العالم الإسلامي المشاركين في الندوة من خلال أبحاثهم المقدمة، والتي تهدف إلى ملامسة مفهوم الحج بصفته تجمعًا دينيًا وعلميًا يتم عبره التعارف والتواصل الديني والمعرفي بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها.

وشهد الافتتاح الرسمي لندور الحج الكبرى اليوم الأربعاء مشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس ونائب وزير الحج والعمرة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي.