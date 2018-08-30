الوصافة مرفوضة

المواطن - محمد سمعه

تعود عجلة الدوري السعودي اليوم للدوران من جديد، حيث سينافس ١٦ نادياً على الفوز وحصد النقاط الثلاث بالجولة الأولى.

ويأمل 16 ناديًا في نيل المركز الأول؛ وهو ما يعني تتويجه بطلًا للموسم الجديد في المملكة، مع الرفض التام للحصول على مركز الوصافة.

وكان النادي الأهلي قد حقق المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

واستعدت الأندية بشكل جيد وقوي للموسم الجديد، عن طريق استغلال فترة الانتقالات الصيفية الاستغلال الأمثل وتعزيز الصفوف بصفقات من العيار الثقيل.

ويذكر أن نادي النصر تعاقد مع صفقات قوية، حيث نجح في ضم اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، كما نجح العالمي أيضًا في ضم اللاعب المغربي نور الدين مرابط من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي.

كما نجح نادي الهلال كذلك في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من صفوف نادي جالطة سراي التركي، وضم الزعيم، النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

تعاقد النادي الأهلي كذلك مع اللاعب دجانيني تافاريس هداف الدوري المكسيكي في الموسم الماضي.

ستنقل قناة KSA SPORTS الدوري السعودي بالمجان للجماهير في الموسم الجديد 2018-2019.