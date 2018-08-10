الوليد يتجول بدراجته في حي لبن.. اشترى الليمون والتقط الصور

المواطن - الرياض

تجول الأمير الوليد بن طلال بدراجته الهوائية، برفقة عدد من مساعديه ومرافقيه في أحد شوارع حي لبن بمدينة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال وهو يتوقف بمحل للخضراوات والفواكه أثناء عبوره هناك، ليشتري الليمون، وفور خروجه التف حوله مجموعة من الشباب لالتقاط صور تذكارية معه.

واعتاد الأمير الوليد بن طلال على ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية، حيث سبق أن نشر صورًا مماثلة في العديد من الشوارع بالعاصمة الرياض.

والثلاثاء الماضي، أعلن الأمير الوليد بن طلال، أنه استحوذ على حصة تبلغ 2.3% في التطبيق الشهير “سناب شات” للتواصل الاجتماعي.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “استثمرت 950 مليون ريال سعودي لإتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3% في شركة سناب شات”.