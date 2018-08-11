اليابان تعلن مقتل جميع أفراد طاقم طائرة الإنقاذ المنكوبة

اليابان تعلن مقتل جميع أفراد طاقم طائرة الإنقاذ المنكوبة

2018/08/11
الساعة 12:55 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت السلطات اليابانية، اليوم السبت، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة الإنقاذ الـ 19، التي تحطمت وسط اليابان.

وكان قد تم إعلان وفاة اثنين من أفراد الطاقم، بالفعل أمس الجمعة، بعد تحطم الطائرة “بيل 412″ إي.بي” من مقاطعة جونما. كما تم انتشال جثث أفراد الطاقم السبعة الآخرين، بعد استئناف عمليات البحث صباح اليوم.

ومن بين أفراد الطاقم التسعة، طيار وميكانيكي من شركة “توهو إير” كانا يشغلان المروحية وكان السبعة الآخرون عمال إنقاذ من جونما.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن مسؤولين محليين قولهم، إن المروحية فُقدت بعد أقل من ساعة من إقلاعها صباح أمس، خلال رحلة لتقييم أحد المسارات على حدود مقاطعات جونما وناجانو ونيجاتا. وتم العثور على حطامها بعد ظهر أمس الجمعة، في غابة بمقاطعة جونما. ولم يعرف بعد سبب التحطم.

وتحطمت طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة في مقاطعة جونما في نوفمبر؛ ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الأربعة.


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