اليوم ذكرى مرور شهر على تتويج ديوك فرنسا بـ مونديال 2018

المواطن - محمد سمعه

تحل اليوم ذكرى مرور شهر بالكامل على تتويج منتخب فرنسا ببطولة كاس العالم 2018 والتي أقيمت في دولة روسيا في الفترة من الرابع عشر من يونيو حتى الخامس عشر من شهر يوليو.

وكان منتخب فرنسا فاز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.

واحتفل الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على تويتر بمرور 30 يومًا على فوز منتخب فرنسا بلقب المونديال حيث فازت به الديوك الفرنسية في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوجينكي بمدينة موسكو الروسية.

احتل المنتخب الكرواتي، المركز الثاني بينما توج منتخب بلجيكا بالمركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، تاركًا المركز الرابع للمنتخب الإنجليزي.

وشهدت نسخة مونديال 2018 أداء مخيباً للآمال من المنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية، حيث خرجت منتخبات مصر والسعودية والمغرب وتونس من الدور الأول جميعًا.

كما خرجت المنتخبات الإفريقية كذلك من الدور الأول من بطولة المونديال.

أصبح المدرب الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، ثالث مدرب في تاريخ كأس العالم يُتوج باللقبك كلاعب ومدرب بعد البرازيلي زيجالو والألماني فرانز بيكنباور.

وكان ديشامب تُوج بكأس العالم كلاعب في عام 1998 في البطولة والتي استضافتها فرنسا، حيث هزم منتخب الديوك نظيره البرازيلي في المباراة النهائية بثلاثية دون رد.