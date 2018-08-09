ال microscope يُطارد الهلال!

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي خيسوس مُراقباً من الجميع وبالأخص من جماهير الزعيم، بعد التعاقدات القوية التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الهلال قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري لاعب نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيكون فريق الهلال تحت المنظار وسيُراقب بقوة لمعرفة كيفية تأثير الصفقات الجديدة على الفريق الهلالي في بطولة الدوري السعودي والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تعاقد الهلال أيضًا في شهر يوليو الماضي، مع المهاجم البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي والذي شارك مع منتخب بيرو في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المدرب البرتغالي جورجي خيسوس جاء لتدريب نادي الهلال في صيف العام الحالي، خلفً للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل بعد نهاية موسم 2017-2018 مساهمًا في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي بالموسم الماضي.

يأمل خيسوس خلال الفترة المقبلة في أن يقود الزعيم لمنصات التتويج وتحقيق جميع البطولات والتي يشارك فيها الهلال.

خسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017، ووقت وجود المدرب الأرجنتيني رامون دياز، حيث تُوج على حساب الهلال، نادي أوراوا الياباني باللقب.

رحل رامون دياز عن تدريب نادي الهلال في نصف الموسم الماضي بسبب نتائج الزعيم في بعض مباريات الدوري المحلي.