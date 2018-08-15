انتبه.. السجائر الإلكترونية تسبب هذا المرض الخطير

المواطن - متابعة

أكدت نتائج دراسة جديدة أن تدخين السجائر الإلكترونية يزيد المواد الكيميائية المسببة للالتهابات، وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى تعطيل عمل الخلايا المناعية بالرئة. وحذّرت الدراسة التي أجريت في جامعة برمنجهام البريطانية من الرسائل الدعائية للشركات المالكة لهذه النوعية من السجائر والتي تروّج أنها أكثر أمانًا من منتجات التبغ التقليدية.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع دورية “ثوراكس” الإلكتروني قد تكون السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية بالنسبة للاستهلاك قصير الأمد، لكنها تسبب الأضرار نفسها على المدى الطويل.

وأوضح البروفيسور ديفيد تيكيت المشرف على الدراسة: “لا أعتقد أن السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا من التقليدية، فلا شك أن بخار السجائر الإلكترونية يحتوي على عدد أقل من المواد المسرطنة، وبالتالي هي أكثر أمانًا من حيث مخاطر السرطان، لكن بحسب الأدلة التي توفرت يسبب تدخين النوعين أمراض الرئة المزمنة نفسها”.

وحثّت الدراسة على التعامل بحذر من الرسالة الترويجية التي تقول إن السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا، ودعت إلى إجراء مزيد من الأبحاث للتأكد من أضرار هذا النوع الجديد من التدخين فقد تكون أضراره أكثر مما نعتقد.