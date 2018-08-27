انتحار ضابط مصري بسلاحه الميري.. ضرب متهمًا حتى الموت

المواطن - متابعة

أقدم ضابط مصري على الانتحار قبل تقديمه للمحاكمة بتهمة ضرب متهم في أحد أقسام الشرطة في محافظة الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قرابة عام مضى، حيث ضرب الضابط أحد المواطنين مما أدى إلى وفاته، وفي التحقيق مع الضابط وجهت له النيابة العامة تهمة ضرب أدى إلى الموت، وعقب انتهاء التحقيق معه أحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنايات.

الضابط الذي كان من المقرر له أن يحضر جلسة النطق بالحكم عليه اليوم في التهمة المنسوبة إليه، أطلق على نفسه النار من سلاحه، أثناء وجوده بشقته، قبل أن يمثل أمام المحكمة.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، أمرت نيابة شمال محافظة الجيزة بتشريح ودفن جثة الضابط، كما طلبت إجراء تحريات من قبل الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وطلبت النيابة الاستماع إلى أهل الضابط المنتحر لسماع أقوالهم حول الحادث وتبيان ما إذا كانت وراءه شبهة جنائية أم لا.