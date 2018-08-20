انتعاش سوق المواشي بمحايل عسير قبل عيد الأضحى

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

شهد سوق المواشي بمحافظة محايل عسير مع اقتراب العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، إقبالًا متزايدًا من المتسوقين لشراء الأضاحي، حيث واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتقديم أعداد كبيرة من الأضاحي.

وشوهدت أعداد كبيرة من المتسوقين تتدفق إلى السوق مع ساعات الصباح الأولى أمس الأحد وحتى منتصف النهار، حيث حرصوا على انتقاء أفضل الأضاحي المجزئة شرعًا والخالية من العيوب.

وشهدت سوق المواشي حركة شرائية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تراوحت في متوسطها بين 1000 وحتى 1500 ريال للأضحية من الأغنام البلدي.

ويأتي ذلك بعد أن أنهت بلدية محافظة محايل العديد من المهام لاستقبال عيد الأضحى المبارك من إنارة الطرقات والشوارع الرئيسية وتركيب إنارات الزينة، فيما تواصل فرق الرقابة الصحية بصحة البيئة مراقبة المسالخ والمطاعم والبوفيهات والمطابخ، والمسالخ ومراقبة التلاعب بالأسعار من قبل أصحاب صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس والسيارات والعمل على تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات على المخالفين.

وأفاد رئيس البلدية، سعيد بن علي جابر آل مصمع، بأن النظافة العامة بإدارة الخدمات تعمل على نظافة الطرقات والشوارع بالبلدات والقرى والميادين والمتنزهات والحدائق العامة والملاعب الرياضية والألعاب لجعلها بأجمل حلة لمرتاديها مع إجازة عيد الأضحى المبارك.