انتقام مقاول.. لم يتقاضَ حقه فدمر مئات المنازل الجديدة!

انتقام مقاول.. لم يتقاضَ حقه فدمر مئات المنازل الجديدة!

2018/08/14
الساعة 3:02 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

حطم مقاول صفًّا من الأكواخ المبنية حديثًا، باستخدام حفار، وذلك قبل أسابيع قليلة من تسليمها لأصحابها.

وبحسب موقع مترو، تقع المنازل في هيرتفوردشاير، وهدم دنيل نيجو البالغ من العمر 30 عامًا منازل يبلغ تكلفتها 2.5 مليون جنيه إسترليني؛ لأنه لم يتقاض راتبه.

وصرحت إحدى شهود العيان التي اتصلت بالشرطة بأنها اعتقدت أن زلزالًا ضرب المنطقة، لكن عندما حاولت اكتشاف ما يحدث وجدت رجلًا يضحك ويلتقط صورًا للأضرار.


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