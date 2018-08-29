انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 126.78 ريال

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 126.78 ريال

2018/08/29
الساعة 2:04 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 24 مبلغ 144.89 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.82 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.78 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.67 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.52 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.45 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,506 ريالًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,014 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,893 ريالًا.


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