انخفاض الأسهم الأميركية بسبب أزمة تركيا والتوترات التجارية

انخفاض الأسهم الأميركية بسبب أزمة تركيا والتوترات التجارية

2018/08/16
الساعة 12:24 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

انخفضت الأسهم الأميركية عند افتتاحها اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، مع تقييم المستثمرين لتأثير أزمة العملة التركية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وبحسب مؤشرات وول ستريت اليوم، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي 64.55 نقطة أو 0.26% إلى 25235.37 نقطة، وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 12.01 نقطة أو 0.42% إلى 2827.95 نقطة، كما هبط مؤشر “ناسداك” المجمع 60.88 نقطة أو 0.77% إلى 7810.02 نقطة.


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