انطلاق فعاليات نادي الأحساء الأدبي وملتقى إعلاميون.. الأحد

المواطن - الأحساء

بحضور وكيل محافظة الأحساء، الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، يختتم الأحد 23 ذو القعدةهـ الموافق 5 أغسطس 2018م برنامج أدبي الأحساء الإثرائي (صيفي.. ثقافي) عند الساعة العاشرة صباحًا، وانطلاق حزمة من الفعاليات الإعلامية- الثقافية التي ينظمها نادي الأحساء الأدبي بالشراكة مع ملتقى “إعلاميون” بمناسبة اختيار منظمة الـ”يونسكو” الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي.

وستستمر الفعاليات من 23 ذو القعدة إلى غرة ذي الحجة 1439هـ الموافق 5- 12/ 8/ 2018م متضمنة المناشط التالية: برنامج تنمية المهارات الإعلامية:

من يوم الأحد إلى الأربعاء 23- 26 ذو القعدة 1439هـ الموافق 5- 8 أغسطس 2018م، والذي يحتوي على أربع دورات تدريبية، كل يوم دورة، مدة الدورة 5 ساعات، للمدربين:

الأستاذ/ عبدالعزيز العيد رئيس “إعلاميون” الذي سيقدم دورة “مفاتيح المذيع الناجح”، الأستاذ/ سعود الغربي مؤسس “إعلاميون” ورئيس الهيئة الاستشارية، والذي سيقدم دورة “مهارات التحرير الصحافي”، الأستاذ/ ماجد الغامدي عضو مجلس إدارة “إعلاميون” ومساعد الأمين العام الذي يقدم دورة “مهارات الحضور الإعلامي الفعّال”، والأستاذة/ فوزية الحربي عضو مجلس إدارة “إعلاميون” ورئيس القسم النسائي، والتي ستقدم دورة “الإبداع في الإعلام الرقمي”.

كما تتضمن الفعاليات، محاضرة أدبية مساء الاثنين ٢٤/ ١١ وندوة رئيسة بعنوان (الأحساء على خارطة العالم) مساء الأربعاء 26 ذو القعدة 1439هـ الموافق 8 أغسطس 2018م، أمسية شعرية مساء يوم الخميس 27 ذو القعدة 1439هـ الموافق 9 أغسطس 2018م. (4 شعراء “شاعران- شاعرتان”)، جولة “إعلاميون” سياحية (صباح- عصر) يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1439هـ الموافق 10 أغسطس 2018م، ندوة (الأحساء.. والاستثمار السياحي) مساء السبت 29 ذو القعدة 1439هـ الموافق 11 أغسطس 2018م، و #منصة_إعلاميون مساء يوم الأحد 1 ذو الحجة 1439هـ الموافق 12 أغسطس 2018م. (6 متحدثين “3 رجال، 3 سيدات”)، إضافة إلى معرض تشكيلي، ورش في الفنون التشكيلية، ومحاضرة (أسرار الألوان) يلقيها الفنان التشكيلي محمد المصلي نائب رئيس الجمعية السعودية للفن التشكيلي بالمنطقة الشرقية “جسفت” مساء الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هـ الموافق 7 أغسطس 2018م.

من جانبه، قال رئيس نادي الأحساء الأدبي المكلف الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري: إن أدبي الأحساء درج على تقديم باقة من المناشط الثقافية في كل صيف، وأضاف: كانت برامج النادي هذا العام مختلفة جدًّا، حيث أعد النادي من غرة شهر رمضان المبارك برامج إثرائية تحت عنوان (صيفي.. ثقافي) لتلبي حاجة الطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم صعوبات في التعلم أو السمع والنطق.

وتابع الشهري: “نفذ النادي من خلال ركن الأديب الصغير عدة دورات وبرامج نوعية موجهة للطفل والأسرة، واحتفى النادي هذا الصيف بعدد من الواعدات اللواتي استفدن من ملتقى الأديبات الواعدات الذي يقيمه النادي شهريًّا، حيث خرج من هذا الملتقى عدد من الواعدات أصدرن كتبا إبداعية وهن في سن لم تتجاوز الثامنة عشرة”.

واستطرد رئيس أدبي الأحساء المكلف: “وحيث إن واحة الأحساء قد تم إدراجها في اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي؛ فإن من حقها على النادي أن يوجه جزءًا كبيرًا من برنامجه الإثرائي (صيفي.. ثقافي) لهذه المناسبة الغالية على الوطن بأسرة من خلال تعاون غير مسبوق مع ملتقى (إعلاميون) لتقديم باقة متميزة من البرامج تستمر أسبوعًا كاملًا”.

وحول محتوى فعاليات لنادي مع “إعلاميون”، أجاب الدكتور الشهري: يركز جزء كبير منها على الأحساء باعتبارها قطب الرحى في هذه البرامج التي سيكون من ضمنها ندوة رئيسية عن الأحساء على خارطة العالم، وأخرى عن الأحساء والاستثمار السياحي، ويتحدث في الندوتين عدد من الأسماء اللامعة في مجالاتها، و #منصة_إعلاميون ، وهناك عدد من الدورات التدريبية التي تستهدف رفع قدرات ومهنية الإعلاميين والإعلاميات في محافظة الأحساء، وعدد آخر من الفعاليات الثقافية التي تضيف للمشهد الثقافي في الأحساء بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، فالنادي لم يعد واجبه محصورًا في محاضرة أدبية أو أمسية شعرية، وإنما انفتح على ثقافة المجتمع السعودي لتقديم ما هو مفيد وهادف ويحقق رؤية المملكة 2030.

من جهته، عبر رئيس “إعلاميون” الأستاذ عبدالعزيز بن فهد العيد تعليقًا على التعاون بين ملتقى “إعلاميون” والنادي الأدبي في الأحساء عبر برنامج ثقافي إعلامي مشترك، عبر عن سرورهم البالغ بهذه الخطوة المتقدمة التي تأتي في إطار الحراك النشط في الملتقى والنادي، وأبان: “هذه المناشط تؤكد سمو الأهداف التي تجمع بين مؤسسات المجتمع المدني في السعودية على اختلاف مسمياتها، والنطاق الجغرافي الذي تعمل به”.

وحول تعاون “إعلاميون” مع نادي الأحساء الأدبي، أجاب العيد: نفخر بهذا التعاون الفريد والأول من نوعه في الوطن، والذي أتى تنفيذًا لمبادرة كريمة منذ عام تقريبًا في الحفل الذي أقامه النادي الأدبي في الأحساء احتفاءً بشخصي المتواضع، حيث أعلن الأخ والصديق العزيز الدكتور ظافر الشهري عن جاهزية النادي لأي فعاليات يقيمها “إعلاميون” في أي وقت. وكان لزامًا علينا في “إعلاميون” تلبية الدعوة الكريمة وترجمتها إلى عمل احترافي تستحقه محافظة الأحساء العزيزة، وما نستطيع أن نعد به بإذن الله أن نجتهد ليكون الحدث في مستوى التطلعات الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وأبنائه العظام.

ووجه رئيس “إعلاميون” شكره لسعادة وكيل محافظ المحافظة، الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، ولمجلس إدارة النادي الأدبي في الأحساء، والجهات الداعمة للحدث إعلاميًّا ومجتمعيًّا، ومؤكدًا أن هذا التعاون سيخضع للتقييم من الجانبين، وربما يتم أثناءه أو بعده توقيع اتفاقية تعاون “إعلامي- ثقافي” بإذن الله.