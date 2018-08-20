انفجار بطارية آيباد جديد بأحد متاجر أبل‎

ارتفعت درجة حرارة بطارية جهاز آيباد في أحد متاجر شركة آبل في العاصمة الهولندية أمستردام بشكل كبير مما أدى إلى انفجاره، وهو ما دفع أحد الموظفين بالمتجر بوضع الجهاز في صندوق مليء بالرمل.

وقد استمر جهاز “آى باد” فى إطلاق أبخرة من بعض المواد المهيجة التى أثرت على ثلاثة أشخاص بالمتجر والذين تمت معالجتهم من بعض المشاكل التنفسية بعد الحادث، إلا أنه لم يصب أي شخص من الانفجار.