انفجار بطارية آيباد جديد بأحد متاجر أبل‎

المواطن - متابعة
ارتفعت درجة حرارة بطارية جهاز آيباد في أحد متاجر شركة آبل في العاصمة الهولندية أمستردام بشكل كبير مما أدى إلى انفجاره، وهو ما دفع أحد الموظفين بالمتجر بوضع الجهاز في صندوق مليء بالرمل.
وقد استمر جهاز “آى باد” فى إطلاق أبخرة من بعض المواد المهيجة التى أثرت على ثلاثة أشخاص بالمتجر والذين تمت معالجتهم من بعض المشاكل التنفسية بعد الحادث، إلا أنه لم يصب أي شخص من الانفجار.
ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندي، وصلت بعد ذلك فرقة الإطفاء التابعة للمدينة لموقع المتجر، وتم إخلاء المتجر، إلا أنه تم استئناف العمل بعد ذلك بحلول الساعة الثالثة عصرا، وتم السماح للعملاء بالعودة، فيما لا تعد هذه هى المرة الأولى التى تنفجر فيها بعض منتجات أبل.
ففي يناير الماضي انفجرت بطارية هاتف أيفون داخل أحد متاجر الشركة، مما تسبب في حروق طفيفة لأحد عمال الإصلاح، وهو ما دفع شركة أبل لتقديم بعض العروض لاستبدال بطاريات الهواتف القديمة الطراز لتفادي مثل هذه الحوادث.
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