انفجار غلاية في إيران يدمر 3 مبانٍ تمامًا ويقتل 10 أشخاص

المواطن - متابعة

لقي 10 أشخاص حتفهم فيما أصيب آخرون، جراء انفجار في شمال شرقي إيران، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وكشفت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن الحادث وراءه انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد.

وتابعت الوكالة أن الانفجار دمر 3 مبانٍ سكنية تمامًا، كما ألحق أضرارًا بـ15 منزلًا في المنطقة.

وأوضحت صورة نشرتها الوكالة الإيرانية على تويتر عمال الإنقاذ وهم ينقبون وسط أنقاض مبنى بحثًا عن ضحايا محتملين.