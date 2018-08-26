انهيار الريال الإيراني يطيح بوزير المالية من منصبه

المواطن - متابعة

خسر وزير المالية الإيراني منصبه نتيجة انهيار الريال الإيراني بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران بسبب استمرارها في تطوير برنامجها الصاروخي وتهديدها لدول الجوار.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية إيرانية قولها إن البرلمان الإيراني صوت يوم الأحد لصالح إزاحة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه وذلك إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي.

وهذه الخطوة هي الأحدث في تغييرات متواصلة على مستوى القيادات الاقتصادية بينما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي وقضايا أخرى.

وفي أوائل أغسطس صوت المشرعون الإيرانيون على عزل وزير العمل وفي الشهر الماضي قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

وصوت 137 نائبًا لصالح إقالة كرباسيان حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في حين صوت 121 لبقائه في منصبه.

كانت إيران شهدت في ديسمبر الماضي مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلاً وتواصلت منذ ذلك الحين الاحتجاجات لكن بشكل متقطع بقيادة سائقي الشاحنات والمزارعين والتجار في سوق طهران وأسفرت في بعض الأحيان عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي مؤكدة أنه لم يمنع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي.