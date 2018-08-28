انهيار النفط الإيراني قبل الجولة الثانية من العقوبات الأميركية

المواطن - متابعة

أكدت بيانات تجارية حديثة، أن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات سارت في منحى الانخفاض خلال أغسطس، حيث هبطت إلى ما دون 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ إبريل 2017.

والتراجع وقع قبيل بدء سريان جولة ثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في 4 نوفمبر، فيما يتوقع خبراء أن تتفاقم الأزمة على نحو أكبر وسط استياء في الشارع الإيراني من تراجع اقتصاد البلاد.

وأوضحت بيانات مبدئية لتدفقات التجارة على “تومسون رويترز إيكون” أن إجمالي حجم النفط الخام والمكثفات، وهي خام خفيف جدًّا ينتج من حقول الغاز الطبيعي، المحمل في إيران هذا الشهر يقدر بنحو 64 مليون برميل، أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 92.8 مليون برميل، أو 3.09 مليون برميل يوميًّا، في إبريل.

وفي وقت سابق، انسحبت شركات أوروبية، مثل توتال الفرنسية، من إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، على الرغم من حث الرئيس الإيراني لبقية الموقعين على اتفاقية 2015 النووية على إنقاذها.