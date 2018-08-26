اهتمام مارسيليا بنجم وسط روما يُثير الحيرة!

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي اهتمامه ورغبته بالتعاقد مع اللاعب الهولندي كيفن ستروتمان، لاعب وسط نادي روما الإيطالي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي مارسيليا أبدى استعداده لدفع 22 مليون يورو من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الهولندي، لكن نادي روما يرغب في الحصول على مبلغ مالي قدره 25 مليون يورو.

وقالت تقارير صحافية أخرى: إن ستروتمان لا يرغب في الانتقال لمارسيليا خوفًا من تأثير التجربة بالسلب عليه، على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية في إيطاليا قالت إن ستروتمان مُرحب بفكرة الانتقال لنادي مارسيليا.

ويعاني ستروتمان من غموض المصير مع نادي روما، حيث سيكون من الصعب عليه اللعب مع روما بشكل أساسي، خاصة بعد تعاقد الجيالوروسي مع الفرنسي ستيفان نزونزي من صفوف إشبيلية الإسباني، ومع الإيطالي بريان كريستانتي من صفوف نادي آتالانتا الإيطالي.

وكان المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لنادي مارسيليا رغب في التعاقد مع ستروتمان، حيث سبق للأول تدريب اللاعب الهولندي في نادي روما.

ويبدو أن إصابة ستروتمان بقطع في الرباط الصليبي منذ عامين، تسببت بصورة كبيرة في فقدانه للكثير من مستواه الفني والبدني، مما جعل روما يفكر في ضم البدائل في خط الوسط.

كان نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2015 اهتم بالتعاقد مع كيفن ستروتمان وقتها، لكن اللاعب الهولندي رفض ترك روما.