بأوامر من غويدي.. الأهلي يستغني عن 5 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، الاستغناء عن 5 لاعبين.

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن غويدي قرر الاستغناء عن خماسي الفريق الأول لكرة القدم، ماهر عثمان، ربيع هوساوي، فهد الحربي، عبد المحسن الصبحي ومنصور المولد.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، إلى أن إدارة الفريق لكرة القدم وغويدي قررا منح الخماسي الفرصة للبحث عن عروض احترافية مناسبة خارج جدران الراقي، وتمنوا لهم التوفيق في محطتهم المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المحرق البحريني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ومواجهة التعاون في أولى جولات الدوري السعودي للنجوم.