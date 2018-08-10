بئر عسكر.. جمال الطبيعة البكر مقصد الزوار من الشباب والعائلات

المواطن - واس

يمتاز مركز بئر عسكر الواقع في الشمال الغربي من منطقة نجران بالتضاريس الجبلية المرتفعة والأودية والشعاب والسهول الخضراء ونسائم الليل العليلة، إلى جانب الأجواء الماطرة والمعتدلة في أغلب أوقات السنة، مما جعله مقصداً ومتنفساً طبيعياً لأهالي وزوار المنطقة، خاصة هذه الأيام مع هطول الأمطار واعتدال الجو.

ويضم مركز بئر عسكر العديد من المواقع السياحية الجذابة والفريدة التي تتمتع بعوامل طبيعية كالأودية الخلابة ،ومنها “متنزه الغثمة ” في الشمال الغربي من مقر المركز ويحتوي على الكثير من الأشجار منها القرض، السدر، الطلح، السمر، السلم، الوهط، البشام، والعديد من النباتات الخضراء، كما يضم المركز وادي ذي حباب – شرق بئر عسكر- ، وهو غني بالأشجار والنباتات والحياة الفطرية، وكذلك وادي بضاء – شرق شمال المركز- ، إذ تمتاز تلك المواقع بأجوائها المعتدل في فصل الصيف، وجمال تكويناتها الصخرية والرملية، كما أن تشكلات الجبال وتنوعها يضفي رونقاً للمكان وسحراً خاصاً به.

وتجول مندوب وكالة الأنباء السعودية في الأماكن السياحية ببئر عسكر ورصد انطباعات الزوار، الذين أبدوا ارتياحاً من الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن جمال الطبيعة جعلت من المكان مقصداً للكثير من محبي الرحلات البرية من الشباب ،في حين تجتمع العائلات في الجلسات والمظلات المخصصة بالقرب من ألعاب الأطفال.

وتواصل أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية بئر عسكر في تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل للمخططات الواقعة في المركز من خلال استكمال أعمال الرصف والإنارة لشوارع المخططات وإعادة تأهيل الجلسات العائلية ومجاميع الألعاب الواقع في أعلى “مغرة”، والقيام بأعمال النظافة المستمرة والصيانة لجميع المرافق، إلى جانب تهيئة واستثمار العديد من المواقع سواء في “مغرة” أو بالقرب من محيط مركز بئر عسكر لإنشاء المرافق السياحية والترفيهية التي تتيح المجال أمام الشباب والعائلات لقضاء أوقات ماتعة ، والاستفادة من المقومات البيئية والسياحية التي تتوفر بالمنطقة.