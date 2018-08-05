باجندوح يُجدد عقده مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، جمال باجندح.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، صورًا أثناء توقيع جمال باجندوح لعقده الجديد في معسكر الفريق الأول الخارجي، وذلك في حضور عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم، خميس الزهراني.

وانتهى عقد نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جمال باجندوح بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، وكان يحق له التوقيع لأي فريق آخر في شهر يناير الماضي، إلا أنه فضل البقاء مع العميد.

ويلعب جمال باجندوح في صفوف نادي الاتحاد منذ عام 2013، بعد تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وشاركه معه في 106 مباريات، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهم.